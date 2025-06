Donne uccise come le mosche La sindaca Ferdinandi all’attacco ’Resistenza contro i femminicidi’

La sindaca Ferdinandi lancia un grido di allerta contro il femminicidio, evidenziando l’urgenza di combattere una cultura patriarcale che continua a mietere vittime. "Non possiamo temere il femminismo più del femminicidio", afferma con forza, invitando tutti a unirsi nella lotta per la parità. In un periodo in cui il dibattito sulla violenza di genere è sempre più centrale, le sue parole risuonano come un appello all'azione. È tempo di agire!

"Il femminicidio è figlio di una cultura, di un modello culturale e sociale, che si chiama patriarcato e non è possibile che il nostro Paese sia più spaventato dal femminismo che dal femminicidio. E un modello culturale che va destrutturato pezzo dopo pezzo": è uno dei passaggi di un video pubblicato nella sua pagina Facebook dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, delegata Anci alle Pari opportunità. "Ci stanno ammazzando come le mosche", osserva la sindaca. "Allora - prosegue Ferdinandi - è giusto che con molta rabbia e con molta determinazione questa società ricominci a scegliere da che parte mettere la colpa, che non può più essere dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Donne uccise come le mosche". La sindaca Ferdinandi all’attacco ’Resistenza contro i femminicidi’

Leggi anche Suo figlio uccise l'ex fidanzata, padre ottiene via libera alla fondazione contro la violenza sulle donne - Prato, 12 maggio 2025 – Dopo la tragica morte della figlia Elisa Amato, il padre di Federico Zini ha ricevuto il via libera dal Tar della Toscana per creare una fondazione contro la violenza sulle donne.

Lo riporta lanazione.it: Appello della prima cittadina di Perugia: "Non possiamo darci pace davanti a questo massacro. Lottiamo con forza, andiamo nelle scuole perché le famiglie da sole non ce la fanno. E basta ipocrisia".

“Ci stanno ammazzando come mosche. Paese più spaventato dal femminismo che dal femminicidio”: l’invettiva della sindaca di Perugia

ilfattoquotidiano.it scrive: In un video pubblicato sui social la prima cittadina analizza con lucidità la violenza di genere: "Non è devianza, il nemico è dentro le nostre case" ...

