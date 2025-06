Donne al Parlamento al Teatro Tor Bella Monaca dal 3 giugno

Dal 3 giugno, il Teatro Tor Bella Monaca si trasforma in un palcoscenico di idee con "Donne al Parlamento", una rivisitazione contemporanea della commedia di Aristofane. Questo spettacolo, frutto del laboratorio teatrale del Liceo Edoardo Amaldi, mette in luce la forza e l’intelligenza femminile in un momento storico in cui la voce delle donne sta conquistando sempre più spazio nella società. Scopri come il teatro può riflettere e influenzare il presente!

