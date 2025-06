Donnarumma-Napoli sfuma l’operazione | c’è un motivo preciso

Il sogno di vedere Gigio Donnarumma al Napoli svanisce, e non per caso. Il portiere della Nazionale, fresco di vittoria in Champions League, avrebbe portato nuova linfa a una squadra in cerca di riscatto. Ma i dettagli contano, e il club partenopeo deve guardare oltre. In un calcio in continua evoluzione, l’abilità nel saper investire saggiamente diventa cruciale, e questa scelta potrebbe rivelarsi strategica per il futuro.

Napoli fuori dai giochi per il portiere della Nazionale, spunta un motivo preciso: i dettagli. Nei giorni scorsi era emersa la clamorosa voce relativa ad un possibile interesse del Napoli nei confronti di Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, fresco vincitore della Champions League con la maglia del Paris Saint Germain, sarebbe un colpo gigantesco per gli azzurri. Il suo futuro è ad un bivio, non è un mistero. Tutto sembra portare ad un addio al Psg, anche se non è detta l’ultima parola. Sulle sue tracce anche l’Inter, e anche squadra di Premier League come il Manchester United ed il Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Donnarumma-Napoli, sfuma l’operazione: c’è un motivo preciso

