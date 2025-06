Donnarumma dopo la vittoria della Champions League | Molto felice ma ora penso solo all’Italia

Dopo il trionfo in Champions League, Gianluigi Donnarumma si tuffa nel ritiro della Nazionale con una missione chiara: portare l'Italia verso nuovi successi. La gioia per il primo titolo europeo di club non offusca il suo obiettivo di far brillare l'azzurro sul palcoscenico internazionale. Un punto interessante? La sua determinazione dimostra quanto sia fondamentale mantenere alta la concentrazione anche dopo grandi vittorie. La vera sfida è appena iniziata!

Dopo l'euforia derivata dalla vittoria della prima Champions League in carriera, Gianluigi Donnarumma è arrivato in ritiro a Coverciano. Fresco vincitore della Champions League con il suo PSG, Gianluigi Donnarumma è arrivato nel ritiro azzurro. Il portiere classe 1999 prenderà parte alle sfide contro Norvegia e Moldova, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Intercettato da Sky Sport al momento dell'arrivo a Coverciano, Donnarumma ha risposto brevemente ad alcune domande. Nel frattempo tiene sempre banco la questione rinnovo di contratto. L'estremo azzurro andrà in scadenza nel 2026, ma al momento non ci sono accordi sull'eventuale prolungamento.

