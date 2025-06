Donnarumma Champions e addio? Due big sul portiere italiano del PSG

Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions League con il PSG, si trova al centro di un mercato rovente. Con il Real Madrid e il Bayern Monaco pronte a tentarlo, la sua partenza potrebbe segnare un cambiamento epocale nel panorama calcistico europeo. A soli 26 anni, il portiere italiano ha dimostrato di avere le spalle larghe per affrontare nuove sfide. RiuscirĂ a confermarsi anche in un altro top club? La curiositĂ cresce!

Gianluigi Donnarumma potrebbe cambiare squadra nella prossima estate, con Real Madrid e Bayern Monaco che stanno monitorando con attenzione la situazione del portiere del PSG. A 26 anni, Donnarumma ha appena raggiunto il suo grande obiettivo vincendo.

Leggi anche Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO - Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

Donnarumma fa tremare il Psg: dall’euforia Champions al possibile addio

Secondo tuttosport.com: «Se resto al Psg? Non lo so, vediamo. Ora c'è la Nazionale, con due partite importanti per il Mondiale. Bisogna andare concentrati per affrontarle, con la Norvegia sarà molto complicata». Evidentement ...

Si legge su tuttosport.com: «Se resto al Psg? Non lo so, vediamo. Ora c'è la Nazionale, con due partite importanti per il Mondiale. Bisogna andare concentrati per affrontarle, con la Norvegia sarà molto complicata». Evidentement ...

Psg, Donnarumma apre all’addio: “Non so se resto”. Due club italiani osservano

Da sportface.it: Le parole di Gigio Donnarumma dopo la vittoria della Champions League con il Psg aprono a un possibile addio del portiere della Nazionale ...