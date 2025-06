Donnarumma | Bisogna lavorare sulla sfida con la Norvegia l’obiettivo prioritario è il Mondiale

Gigio Donnarumma è pronto a lanciarsi nella sfida contro la Norvegia, un match cruciale per le ambizioni mondiali dell'Italia. Dopo la gioia per la Champions, il portiere sa che la vera battaglia inizia ora: “Dobbiamo lavorare sodo”. In un momento in cui il calcio italiano cerca di ritrovare il suo prestigio internazionale, ogni partita diventa fondamentale. Riuscirà la Nazionale a rispondere presente? La tensione è nell'aria!

«Ho festeggiato tanto dopo la conquista della Champions ma ora sono concentrato sulla Nazionale». Così Gigio Donnarumma varcando i cancelli di Coverciano per raggiungere i compagni dell’Italia che stanno preparando le gare di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. «Ci aspettano due partite importanti, ci sarà da battagliare – ha aggiunto il portiere del Psg fresco campione d’Europa avendo battuto l’Inter nella finale di Champions – Ho sentito Spalletti, mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio. Sono contento di essere qui, l’obiettivo prioritario è il Mondiale, dobbiamo assolutamente andarci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma: «Bisogna lavorare sulla sfida con la Norvegia, l’obiettivo prioritario è il Mondiale»

Cosa riportano altre fonti

La finale Champions si colora d’azzurro, Barella sfida Donnarumma: “Meritiamo noi”; Inter, Sommer: Sfida a Donnarumma? Non vedo l'ora; Raiola: “Donnarumma tranquillo. PSG-Inter? Sfida bellissima. Futuro? Valuteremo”; Berni e la sfida Donnarumma-Sommer: PSG-Inter passa dalle loro parate. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donnarumma: «Bisogna lavorare sulla sfida con la Norvegia, l’obiettivo prioritario è il Mondiale»

Riporta ilnapolista.it: Gigio Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni varcando i cancelli di Coverciano per raggiungere i compagni dell'Italia ...

Donnarumma 'festa Champions,ma ora la Nazionale per il mondiale'

Scrive msn.com: (ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - ''Ho festeggiato tanto dopo la conquista della Champions ma ora sono concentrato sulla Nazionale''. Così Gigio Donnarumma ai microfoni di Sky varcando i cancelli di Covercia ...

Italia, Donnarumma dal ritiro della Nazionale: "Dobbiamo assolutamente andare al Mondiale"

informazione.it scrive: Il portiere del Psg campione d’Europa è arrivato oggi nel ritiro di Coverciano: “Ho festeggiato tanto ma ora sono concentrato sulla Nazionale -le parole di Donnarumma- Sono due partite importanti, c’è ...