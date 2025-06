Donna trovata morta in un canale a Nemoli Potenza | indagini in corso

Una notizia tragica scuote Nemoli, dove una 67enne è stata trovata senza vita in un canale. Questo dramma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alle questioni di sicurezza e salute pubblica nelle comunità locali. Le indagini dei carabinieri sono in corso e potrebbero rivelare dettagli inquietanti. Quale impatto avrà questo evento sulla percezione della sicurezza nel paese? Gli sviluppi sono attesi con apprensione.

A Nemoli (Potenza) è stata ritrovata senza vita la 67enne del posto di cui non si avevano tracce da questa mattina. Il corpo della donna è stato avvistato in un canale nelle campagne del paese dai vigili del fuoco attivati nelle ricerche insieme con i carabinieri. I militari, che indagano, per risalire alle cause del decesso, avevano richiesto l’intervento dei cani molecolari della Protezione civile.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna trovata morta in un canale a Nemoli (Potenza): indagini in corso

