Donna ritrovata senza vita nella sua abitazione

La tragica scoperta di una donna di 66 anni, ritrovata senza vita nella sua casa, riaccende un tema scottante: la solitudine degli anziani. In un'epoca in cui la connessione digitale è all'ordine del giorno, non possiamo ignorare il silenzio che circonda molti. Questo caso mette in luce la necessità di creare reti di supporto e attenzione per le persone più vulnerabili, perché nessuno dovrebbe affrontare la solitudine in silenzio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Morte in solitudine. Ancora una volta una persona anziana è deceduta in casa. Nella mattinata di oggi una donna 66enne è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione in contrada San Vitale. Sarebbe stata la proprietaria dell’immobile, preoccupata per il fatto che la 66enne non rispondesse alle sue chiamate, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Comando Provinciale. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Probabilmente la morte è sopraggiunta per causa naturali a causa di un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna ritrovata senza vita nella sua abitazione

