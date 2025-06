Donald Trump aperto ai colloqui di pace in Turchia con leader russo e ucraino

Donald Trump si mostra aperto ai colloqui di pace in Turchia con i leader di Russia e Ucraina, un passo che potrebbe segnare una svolta cruciale nel conflitto. In un mondo sempre più polarizzato, la diplomazia torna a farsi strada. Questo incontro potrebbe non solo riaccendere speranze di stabilità , ma anche riscrivere le alleanze geopolitiche. Riuscirà Trump a far sedere i due leader al tavolo? La risposta potrebbe cambiare il corso della storia.

Il presidente Donald Trump, secondo la Casa Bianca, è disponibile all'invito della sua controparte turca a tenere colloqui di pace a tre in Turchia con i leader russo e ucraino. "Il presidente si è detto aperto se si arriverà a questo, ma vuole che entrambi i leader e entrambe le parti si siedano insieme al tavolo delle trattative", ha dichiarato ai reporter la portavoce Karoline Leavitt, interpellata sulla proposta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

