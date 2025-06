Don Bosco Crocetta Torino vince e condanna ABC Castelfiorentino alla Serie C Unica

Il Don Bosco Crocetta Torino trionfa con un netto 79-57 e condanna l'ABC Castelfiorentino alla retrocessione in Serie C Unica. Una vittoria che non solo esalta la forza del team torinese, ma riflette anche il fermento del basket italiano, dove le sfide si fanno sempre più avvincenti. Tra i protagonisti, il talento di Cellino e Villar illumina il campo, dimostrando che ogni partita può riservare sorprese. Non perdere i prossimi sviluppi!

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Andreutti 2, Hida 15, Pagetto 5, Brussino 2, Trigiani 3, Cellino 20, Ugues, Rosso n.e., Cian 3, Villar 17, Barla 2, Sakovic 10. All.: Maino. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 5, Lazzeri 10, Ticciati, Corbinelli 2, Cicilano n.e., Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Falaschi, Azzano 17, Nnabuife 2, Cantini, Gutierrez 21. All.: Manetti. Arbitri: Dell'Accio e Pittatore di Torino. Parziali: 16-13; 33-22; 57-37. TORINO – Si infrangono in Piemonte al Pala Ballini le ultime speranze di salvezza dell'Abc Castelfiorentino. Come in tutte le sfide che hanno visto di fronte le due squadre, infatti, anche in gara-3 della finale play-out prevale il fattore campo.

