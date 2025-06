Domenico Nardo ospita Carmensita Furlano a Politicamente Scorretto su Radio Onda Verde

Mercoledì 4 giugno, non perdere l’appuntamento con “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde! Domenico Nardo ospiterà la dott.ssa Carmensita Furlano, esperta di grafologia e diritto. Scopri come la scrittura rivela la personalità e le sue implicazioni legali, in un momento storico in cui l'interpretazione del comportamento è fondamentale. Un'occasione imperdibile per approfondire un tema affascinante e attuale! Sintonizzati dalle 14.30 alle 15