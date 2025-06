Domenica sera ' alcolica' | doppio intervento dei soccorritori

Domenica sera movimentata nel Lecchese: i soccorritori sono stati chiamati a intervenire più volte per episodi legati all'abuso di alcol. Questo trend preoccupante riflette un problema crescente che coinvolge non solo il nostro territorio, ma anche le giovani generazioni in cerca di svago. È fondamentale sensibilizzare sulla responsabilità del consumo consapevole: ogni brindisi merita di essere un momento di gioia, non di emergenza.

Notte movimentata nel Lecchese. Fra domenica e lunedì soccorritori e forze dell'ordine sono stati costretti a diversi interventi per abuso di alcol. Un fenomeno che, purtroppo, si ripete ormai molto spesso nel territorio. In ordine temporale, intorno alle 22.30 è scattata la richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Domenica sera 'alcolica': doppio intervento dei soccorritori

