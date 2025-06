Domenica da prigionieri sul Lago di Como | la rinuncia amara di un residente

...raccontarci la sua domenica da prigioniero sul Lago di Como. Un paradiso ostaggio del turismo di massa, dove la bellezza naturale incontra l'inevitabile caos delle folle. La frustrazione di Massimo è emblematicamente rappresentativa di un trend crescente: il desiderio di vivere i propri luoghi in maniera serena, lontano dalle orde di turisti. Scopri come la ricerca di tranquillità si scontra con la realtà di una gestione inefficace delle affluenze.

C'è chi vorrebbe semplicemente godersi una passeggiata in riva al lago. Ma a Como, anche una domenica di sole può trasformarsi in una corsa a ostacoli, tra code, disagi e un senso crescente di frustrazione. È il caso di Massimo, residente in città, che ci ha scritto (con tanto di foto) per.