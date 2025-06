Dogville | l’oscura pastorale americana di Lars von Trier

Torna al cinema il dramma diretto nel 2003 da Lars von Trier con protagonista Nicole Kidman: l'affresco di un'America rurale in cui vigono le spietate regole dell'avidità e della sopraffazione. L'idillio bucolico della provincia degli Stati Uniti: uno scenario che funge da perfetta cornice ai valori tradizionali della società americana. Si tratta di un tópos ricorrente nell'ambito della celebrazione dell'American way of life, ma anche nell'ottica del suo rovesciamento dissacrante: un rovesciamento che, dalla Hollywood classica (I peccatori di Peyton di Mark Robson, 1957), passa attraverso Velluto blu di David Lynch (1986) per approdare alla quieta disperazione dell'America suburbana raccontata più volte nel cinema degli ultimi trent'anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dogville: l’oscura “pastorale americana” di Lars von Trier

