Dogatese cambia guida tecnica | Riccardo Bruni nuovo allenatore

La Dogatese riparte da Riccardo Bruni, un cambio di rotta significativo dopo una stagione travagliata. La sconfitta nei playout ha lasciato il segno, ma ora il club biancorosso punta a rinascere sotto la nuova guida. Con l’attenzione crescente verso il rilancio delle squadre locali, questa mossa potrebbe rappresentare una svolta decisiva. Sarà interessante vedere come Bruni saprà motivare e trasformare la squadra in vista della nuova stagione!

Nuova guida tecnica nella Dogatese. Dopo la delusione della sconfitta nella finale provinciale dei playout a discapito dell’Olimpia Quarsana, che poi ha vinto le successive due tappe fino al ritorno in Prima categoria, nel club biancorosso hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Stretta di mano con Davide Rosatti e arriva Riccardo Bruni, ex tecnico del Frutteti, in passato allenatore del Gambulaga. Il Pontelagoscuro ha confermato Massimiliano Pera (foto) in panchina e l’ossatura della rosa attuale, imperniata sui giovani del vivaio integrata con alcuni giocatori di esperienza in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it