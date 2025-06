doctor odyssey tre membri della troupe denunciano disney per molestie sessuali sul set

L'industria cinematografica sta affrontando un'onda di cambiamenti, ma le denunce di molestie sessuali continuano a scuotere Hollywood. Tre ex-membri della troupe di "Doctor Odyssey" hanno fatto causa a Disney, rivelando un clima di intimidazione e abusi. Questo caso evidenzia la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori nel mondo dello spettacolo, ancora troppo spesso silenziosi. La battaglia per un ambiente di lavoro sicuro è solo all'inizio.

Non si fermano le denunce per molestie sessuali sui set di Hollywood e l'ultimo caso ha interessato la serie con Joshua Jackson Tre ex-membri della troupe di Doctor Odyssey hanno fatto causa alla 20th Television e alla società madre Disney per presunte molestie sessuali e ritorsioni sul set del medical drama. Caroline Mack, Alicia Haverland e Ava Steinbrenner, in una causa depositata venerdì presso la Corte Superiore di Los Angeles, affermano di essere state bersaglio di una "campagna incontrollata di molestie sessuali", durante la quale il loro supervisore le ha bombardate con commenti sessuali e palpeggi indesiderati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it