Docente sui social minaccia la figlia di Meloni Valditara | Tradisce decoro e dignità della professione Dal 2023 in vigore nuove regole severe sui social per i dipendenti

Un docente campano ha oltrepassato il limite, minacciando la figlia della Premier Meloni sui social. Questo episodio riaccende il dibattito sull'etica professionale e sull'uso responsabile dei social media, soprattutto alla luce delle nuove regole entrate in vigore nel 2023. La reazione del Ministro Valditara è stata immediata: un richiamo forte a rispettare il decoro e la dignità della professione. Un momento cruciale che invita a riflettere sul confine tra libertà di espressione e responsabilità.

La Polizia Postale ha identificato l'autore delle minacce social rivolte alla figlia della Premier Giorgia Meloni. Si tratta di un professore di un istituto superiore, in servizio presso un istituto scolastico sito in Campania. Il caso ha scatenato la ferma reazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha annunciato provvedimenti disciplinari contro chi "tradisce il decoro e la dignità" della professione docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Minacce social alla premier da parte di un docente: "Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola". Meloni: "Clima malato" - Le parole del docente che augura una sorte tragica alla figlia della premier Meloni riflettono un clima sociale sempre più teso.

"Muori come Martina". Docente minaccia la figlia della Meloni. Sarà licenziato

Il prof che minaccia la figlia di Meloni risveglia la Lega sui test psicoattitudinali per chi insegna. Lunedì "processo" al ministero

huffingtonpost.it scrive: Mattarella chiama la premier per esprimerle solidarietà. La Procura di Roma attende l'informativa. Il ministero dell'Istruzione si riunisce nel ...

Minaccia social alla figlia della Meloni, identificato l'autore

rainews.it scrive: E' un docente di una scuola superiore del napoletano. La premier: "Clima malato". Il professore: "Chiedo scusa". Valditara: "Sarà sanzionato" ...