Docente soprannumerario | potrò chiedere utilizzazione in scuola diversa da quella di ex titolarità?

La questione dei docenti soprannumerari si fa sempre più rilevante nel panorama scolastico italiano, dove la mobilità e l’adattamento sono all’ordine del giorno. Gli insegnanti possono ora richiedere utilizzazione in scuole diverse dalla loro ex titolarità, un passo che riflette le sfide attuali del sistema educativo. Questo non solo offre nuove opportunità, ma rappresenta anche una risposta alle crescenti necessità di flessibilità professionale nel settore. Non perdere l'occasione di scoprire tutte le novità!

Il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato domanda può chiedere utilizzazione per la scuola di precedente titolarità e, in subordine, anche per scuole diverse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Mobilità 2025, scelta puntuale non soddisfacente, si può richiedere utilizzazione su sostegno essendo in ruolo su posto comune?. 🔗Ne parlano su altre fonti