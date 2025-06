Djokovic e la turbolenta notte della finale di Champions | “Non riuscivo a tornare in hotel”

Dopo una storica vittoria al Roland Garros, Novak Djokovic svela retroscena inaspettati sulla finale di Champions League. "Non riuscivo a tornare in hotel", confida, rivelando l'atmosfera turbolenta di quella notte. La sua esperienza si intreccia con un momento epico per il calcio italiano, sottolineando come lo sport possa unire e sorprendere. Scopri il legame tra tennis e calcio e lasciati coinvolgere dalla sua emozionante narrazione!

Novak Djokovic dopo la vittoria con Norrie al Roland Garros ha parlato anche della finale di Champions, tra PSG e Inter, raccontando quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

