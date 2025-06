DJ Fede & Giso pubblicano No Blood No Foul E P Parte 3 e chiudono la trilogia

DJ Fede e Giso chiudono in grande stile la loro trilogia con "No Blood No Foul E.P. Parte 3", un viaggio sonoro che celebra l'irresistibile connessione tra hip hop e basket. Con ogni traccia, l'energia dei playground si fonde con ritmi travolgenti, un richiamo alla cultura di strada che continua a ispirare generazioni. Non perdere l'ultima parte di questo affascinante racconto: è un invito a ballare, sognare e vivere!

È disponibile in digitale No Blood No Foul E.P. Parte 3, il nuovo capitolo congiunto di DJ Fede e Giso. +L’uscita, distribuita da Believe Music Italia, rappresenta l’ultimo tassello di un percorso avviato con l’obiettivo di raccontare il legame tra hip hop e basket da playground, due linguaggi con radici comuni nella cultura di strada. La trilogia si è distinta per un approccio fedele alla tradizione del rap, con sonorità che richiamano l’estetica dell’East Coast americana, e testi incentrati su dinamiche sociali, rivalità, identità territoriale. Ogni episodio ha proposto una narrazione precisa, dove la metafora sportiva diventa strumento per descrivere esperienze personali e collettive. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - DJ Fede & Giso pubblicano “No Blood No Foul E.P. Parte 3” e chiudono la trilogia

