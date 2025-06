Divina Commedia del 1512 e manoscritti della storica biblioteca Rilli Vettori restaurati grazie a dei mecenati

Arezzo, 2 giugno 2025 – . Lo scorso venerdì 30 maggio 2025, presso Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi a Poppi, si è tenuta la presentazione del restauro di due preziosi manoscritti medievali e di una rara edizione della Divina Commedia del 1512, appartenenti al prestigioso fondo antico della Biblioteca comunale Rilli Vettori. Il restauro, realizzato dal restauratore Gianlorenzo Pignatti Morano sotto la direzione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, è stato reso possibile grazie al contributo di due mecenati: l’azienda Freschi&Vangelisti e i coniugi Gaspare Emmanuele e Valentina Trizzino, da anni sostenitori del Castello di Poppi e delle sue iniziative, che hanno dedicato il loro matrimonio proprio a questo restauro del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Divina Commedia del 1512 e manoscritti della storica biblioteca Rilli Vettori restaurati grazie a dei mecenati

