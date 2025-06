Disturbi del comportamento alimentare in Italia | oltre 3 milioni i casi urgente investire in prevenzione

In Italia, più di 3 milioni di persone combattono quotidianamente con disturbi del comportamento alimentare, un fenomeno che richiede interventi urgenti. La situazione è allarmante: l'anoressia, con 540.000 affetti, è solo la punta dell'iceberg. Questi dati non sono solo numeri, ma storie di vite fragili. È fondamentale investire nella prevenzione e sensibilizzazione, per contrastare questa emergenza che colpisce soprattutto le donne. Insieme possiamo fare la differenza!

In Italia i disturbi del comportamento alimentare rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria, con oltre 3 milioni di persone affette da patologie come anoressia nervosa, bulimia e binge eating disorder. La sola anoressia colpisce circa 540.000 persone, pari all'1% della popolazione, con una prevalenza femminile del 90%. I dati evidenziano come queste malattie siano

Leggi anche Disturbi del comportamento alimentare: a Udine un confronto pubblico tra esperti grazie a UniUd - A Udine, grazie a Uniud, si svolge un confronto pubblico tra esperti sui disturbi del comportamento alimentare.

