Disturbi alimentari in Italia | oltre 3 milioni di casi anoressia colpisce 540mila persone Prevenzione e educazione | la sfida della diagnosi precoce

In Italia, oltre 3 milioni di persone vivono con disturbi alimentari, un'emergenza sanitaria in crescendo. L'anoressia nervosa, che colpisce soprattutto le donne, è solo la punta dell'iceberg. La prevenzione e l'educazione sono fondamentali per affrontare questa sfida, ma la diagnosi precoce rimane cruciale. È tempo di rompere il silenzio e promuovere una cultura del benessere che metta al centro la salute mentale e fisica.

L'Italia affronta una vera emergenza sanitaria legata ai disturbi del comportamento alimentare, con oltre 3 milioni di persone che convivono con patologie come anoressia, bulimia e binge eating disorder. L'anoressia nervosa rappresenta la punta dell'iceberg, colpendo circa l'1% della popolazione con oltre 540mila casi, di cui il 90% donne.

Leggi anche Dalla lotta contro i disturbi alimentari alla rinascita: Valentina Dallari si racconta - Dalla lotta contro i disturbi alimentari alla rinascita, Valentina Dallari si racconta nel nuovo episodio del podcast Gamechangers.

