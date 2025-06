Distrutti depositi di armi e combattenti eliminati Israele ampia l' offensiva di terra a Gaza

Israele intensifica la sua offensiva a Gaza, colpendo depositi di armi e combattenti, mentre le polemiche si infiammano attorno alle sparatorie vicino ai centri umanitari. In un contesto globale in cui la crisi umanitaria è sempre più pressante, l’ONU stigmatizza la situazione: "Inaccettabile rischiare la vita per un pasto". È ora di riflettere su quanto possa essere fragile il confine tra guerra e umanità. Una storia che merita di essere seguita.

Le Idf intensificano la guerra nella Striscia: colpiti nuovi obiettivi terrestri e aerei. Polemiche su sparatorie vicino ai centri umanitari. Guterres: "Inaccettabile rischiare la vita per un pasto".

Si legge su ilgiornale.it: Intensificate le manovre: le Idf avrebbero eliminato combattenti e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture militari, sia in superficie che nel sottosuolo ...

