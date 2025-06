Distrugge un' auto della polizia poi spacca la vetrata di un ufficio e si cosparge di cemento | arrestato

In un crescendo di follia, un uomo ha distrutto un'auto della polizia e poi ha sfondato la vetrata di un ufficio, cospargendosi di cemento. Questo evento surreale, avvenuto domenica sera, mette in luce un fenomeno sempre piĂą presente: il disagio sociale che esplode in atti inconsueti e violenti. Un appello alla riflessione: cosa ci sta dicendo questa inquietante realtĂ sulla salute mentale nella nostra societĂ ?

Domenica 1° giugno, alle ore 19.50 circa, un equipaggio della Squadra Volanti si è recato nei pressi della stazione ferroviaria dopo una segnalazione giunta al numero telefonico di emergenza 112NUE, nella quale si feriva della presenza di individuo in stato di agitazione, sorpreso mentre.

