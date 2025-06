Discarica di Raibano in fiamme i rilievi di Arpae | Nessun rischio per la salute pubblica

L’incendio nella discarica di Raibano riaccende il dibattito sulla gestione dei rifiuti in Italia. Nonostante Arpae rassicuri sulla salute pubblica, l’episodio mette in luce le sfide legate all’adeguata vigilanza ambientale. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità, è fondamentale non abbassare la guardia. Come reagiremo a questo campanello d’allarme per un futuro più ecologico? La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento.

In seguito all’incendio sviluppatosi domenica primo giugno nell’area di stoccaggio rifiuti adiacente al termovalorizzatore di Raibano, situato nel territorio comunale di Coriano, sono stati prontamente avviati i necessari controlli ambientali da parte di Arpae. I risultati, resi noti nella tarda. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Discarica di Raibano in fiamme, i rilievi di Arpae: "Nessun rischio per la salute pubblica"

