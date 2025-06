Disastro di Neymar con il Santos | segna di mano viene espulso e il Botafogo vince VIDEO | Estero

Nel calcio, anche i campioni possono inciampare: Neymar ha vissuto un brutto momento durante la partita tra Santos e Botafogo, venendo espulso dopo un tentativo di inganno. Questo episodio non è solo un disguido personale, ma riflette una crescente pressione sui calciatori, sempre più a rischio di fallimenti sotto gli occhi del mondo. Come reagirà il fenomeno dopo questa caduta? Restate con noi per scoprirlo!

2025-06-01 23:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Disastro di Neymar durate la sfida tra il suo Santos e il Botafogo, con il fuoriclasse brasiliano che ha rimediato un’espulsione, per doppia ammonizione, dopo aver cercato di ingannare l’arbitro, segnando di mano. Proprio mentre al Parco dei Principi si stava disputando la festa per la vittoria della Champions League della sua ex squadra, il PSG, Neymar è stato protagonista in negativo con il suo Santos, spedendo il pallone in rete con la mano e rimediando così il secondo giallo. Per la cronaca, dopo aver lasciato i compagni in dieci, il match è stato vinto dal Botafogo per 1-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

