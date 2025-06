Direttore sportivo Juve confronto tra Comolli e Chiellini | questi tre profili per sostituire Giuntoli C’è già una certezza

Il futuro della Juventus è in fermento! Con il confronto tra Comolli e Chiellini, si apre un capitolo decisivo per la scelta del nuovo direttore sportivo. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Lopez, già sotto l’occhio attento di Comolli. In un calcio sempre più strategico, un buon ds può fare la differenza: chi guiderà la rinascita bianconera? Scopriamo insieme le potenzialità di questa nuova era!

Direttore sportivo Juve, confronto tra Comolli e Chiellini: tutti gli aggiornamenti sul futuro dei bianconeri. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juve. I nomi sarebbero quelli di Lopez, apprezzato molto dal nuovo direttore generale Comolli, e quelli di Massara e Salihamidzic, sponsorizzati da Chiellini. Ci sarà poi Tognozzi che avrà un ruolo a parte nell’organigramma bianconero. PAROLE – «Direttore sportivo Juventus: confronto Comolli (che apprezza Lopez) e Chellini (che propone Salihamidzic o Massara). Tognozzi avrà un ruolo a parte». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Direttore sportivo Juve, confronto tra Comolli e Chiellini: questi tre profili per sostituire Giuntoli. C’è già una certezza

