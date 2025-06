Direttore esecutivo del Tottenham e n 2 di Daniel Levey Donna Cullen per lasciare il club

In un'estate di grandi cambiamenti, Donna Cullen, direttore esecutivo del Tottenham e pilastro del club dal 2006, annuncia le sue dimissioni. Questo passo segna l'inizio di una nuova era per gli Spurs, in un contesto calcistico sempre più competitivo e dinamico. La sua partenza solleva interrogativi su chi prenderà il suo posto e quali strategie adotterà la dirigenza per riportare la squadra ai vertici. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa storia!

2025-06-02 13:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Donna Cullen, la donna destra di Daniel Levy a Tottenham, si sta dimettendo dal consiglio del club, il primo di numerosi cambiamenti previsti quest’estate. Avendo fatto parte del consiglio di amministrazione dal 2006, Cullen è stato visto come il consulente più fidato di Levy per gran parte del suo mandato. Ha anche agito come fiduciario per la Tottenham Hotspur Foundation, sebbene abbia affrontato alcune critiche da parte dei fan nelle recenti proteste rivolte a Levy. Vinai Venkatesham è destinato ad assumere il suo ruolo di amministratore delegato del club alla fine di questo mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

