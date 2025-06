DIRETTA Calciomercato | tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

Il calciomercato è finalmente iniziato e l'attesa è palpabile! Oggi, lunedì 2 giugno, le big del calcio italiano come Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma sono pronte a sfoderare le loro strategie per rinforzare le squadre in vista del Mondiale per Club. Con i rumors che si intensificano, occhi puntati su acquisti e cessioni che potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione. Chi sarà il colpo dell'estate? Non perderti nemmeno un aggiornamento!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Ieri si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.it Continua a tenere banco la questione allenatori: con Gasperini a cui manca solo la firma con la Roma, la Juve è ancora a caccia di un eventuale sostituto di Tudor che potrebbe anche restare. E poi l’Inter che deve cautelarsi in caso di addio di Simone Inzaghi, corteggiatissimo dagli arabi ma non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

