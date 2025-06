Dipinge quadri con le ceneri dei defunti | Ho iniziato con quelle di mia mamma ora la gente mi manda quelle dei propri cari per posta e gli spedisco i ritratti

In un'epoca in cui il ricordo dei nostri cari si amalgama con l'arte della memoria, una giovane artista britannica offre una nuova forma di celebrazione. Trasformando le ceneri dei defunti in opere d'arte, crea ritratti che raccontano storie personali e intime. Un gesto che va oltre la semplice commemorazione, ma diventa un connubio profondo tra vita e creatività . Scopri come l'arte può unire generazioni in un modo unico e toccante.

C’è chi disperde le ceneri dei propri cari in mare, chi le conserva in un’urna, chi le trasforma in un diamante. Un’artista britannica, la cui storia è stata raccontata in prima persona nella rubrica “Experience” del Guardian, ha trovato un modo ancora piĂą intimo e creativo per onorare la memoria: mescolare una piccola quantitĂ di ceneri ai colori acrilici per creare dipinti astratti commemorativi. Un percorso artistico insolito, nato da una combinazione di passione, dolore personale e una richiesta inaspettata. L’artista, che preferisce rimanere anonima nel racconto al quotidiano britannico, fin da giovane sognava una carriera nel mondo dell’arte, ma a 19 anni la prospettiva di una vita “glamour” e di guadagni piĂą certi la spinse verso la finanza, diventando stockbroker per 15 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dipinge quadri con le ceneri dei defunti: “Ho iniziato con quelle di mia mamma, ora la gente mi manda quelle dei propri cari per posta e gli spedisco i ritratti”

Altre fonti ne stanno dando notizia

«Così uso le ceneri dei defunti per mantenerli eterni: ho cominciato con quelle di mia mamma»: l'arte "macabra" su commissione

Lo riporta leggo.it: «Dipingere mi ha aiutata a sopravvivere al dolore». Quando una follower le chiese un’opera utilizzando le ceneri della propria madre, qualcosa in lei si accese. «Ho pensato a mia ...

“Non avrei mai immaginato di dipingere usando le ceneri”: la storia

Da 105.net: Una donna di 53 anni trasforma le ceneri di animali e persone scomparse in ricordi indelebili attraverso la pittura ...

Ceneri dei defunti nel parco avventura del Canavese. Il sindaco: "Ho disperso lì anche mia mamma"

Segnala giornalelavoce.it: Il progetto, realizzato dalla società Sport e Studio Fratelli Zanchetti, prevede una struttura di 300 metri quadri con una zip-line ... un’offesa alla memoria dei defunti: “Chi sceglie di disperdere ...