Dior ha scritto una nuova pagina della moda: Jonathan Anderson, già direttore artistico della linea uomo, assume ora anche la direzione della collezione donna e haute couture. Un traguardo storico che segna un cambiamento epocale, in un momento in cui l'industria cerca freschezza e innovazione. Sarà interessante vedere come il talento nordirlandese plasmerà l'estetica di una delle maison più iconiche, portando una ventata di novità. La moda è pronta a scommettere su di lui!

Mancava solo l’ufficialità, arrivata direttamente da Dior: lo stilista nordirlandese Jonathan Anderson, nominato direttore artistico della collezione uomo ad aprile, subentrerà alla collega italiana Maria Grazia Chiuri alla direzione artistica della linea donna e haute couture, diventando la prima figura nella storia a dirigere tutte le collezioni del marchio francese. A dare la notizia è stato il magnate Bernard Arnault, presidente e ceo del gruppo LVMH, durante un’assemblea degli azionisti: «Anderson è uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua incomparabile firma artistica rappresenterà un vantaggio cruciale per scrivere il prossimo capitolo della storia della maison Dior». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dior, Jonathan Anderson direttore creativo unico della maison

