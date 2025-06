Dimarco stagione in affanno | cali fisici e tanta disconnessione

La stagione di Federico Dimarco si chiude con qualche ruga in più e prestazioni altalenanti. In un contesto di riflessione per l'Inter, il calciatore ha mostrato segni di affanno fisico e disconnessione dal gioco. Un tema caldo, quello dell'equilibrio tra fatica e performance, che tocca da vicino molti atleti nel calcio moderno. Riuscirà Dimarco a rialzare la testa e a ritrovare la sua forma migliore nella prossima stagione?

Archiviata la stagione con un nulla di fatto, in casa Inter si inizia a pensare anche alle prestazioni fatte nel corso dell’annata. Una che non è piaciuta è stata sicuramente quella di Federico Dimarco. ERRORI – Non è stata la stagione che Federico Dimarco si aspettava. Né quella che si attendeva l’Inter. Il laterale sinistro nerazzurro ha attraversato l’annata 20242025 tra alti isolati e troppi momenti di affanno, segnati da una condizione fisica instabile e da un rendimento spesso discontinuo, soprattutto nei secondi tempi. Dimarco, che aveva iniziato il campionato con grandi aspettative dopo un’annata di alto profilo, ha faticato a mantenere intensità e lucidità. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dimarco, stagione in affanno: cali fisici e tanta disconnessione

