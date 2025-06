Difendersi dalle truffe sul web incontro della polizia ad Acireale

La polizia di Acireale è scesa in campo per tutelare i cittadini dalle insidie del web. In un incontro con l'Università Popolare “Giuseppe Cristaldi”, si è parlato di come riconoscere e difendersi dalle truffe telematiche, un tema sempre più attuale in un'era digitale dove la sicurezza online è fondamentale. Non perdere l'occasione di diventare un navigatore consapevole: il sapere è la miglior difesa contro i raggiri!

Riconoscere le truffe telematiche e difendersi dai raggiri nei quali è possibile incappare navigando sul web. Sono stati questi i temi affrontati nel nuovo incontro della polizia con i soci dell'Università Popolare "Giuseppe Cristaldi" di Acireale, nell'ambito dei seminari della campagna di.

