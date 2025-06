Diego Lopez | Milan? Parte un nuovo progetto In Serie A le favorite sono…

Diego Lopez lancia un nuovo progetto che scuote il mondo del calcio: il Milan punta a tornare ai vertici della Serie A! Con le rivalità storiche, come quella con il Napoli campione e l’Inter fresca di finale di Champions League, la lotta per il trono si fa più accesa. Interessante il suo punto di vista: il futuro del Diavolo potrebbe riservare sorprese incredibili. Rimanete sintonizzati!

Intervistato a Tmw, Diego Lopez ha parlato del Milan, dello scudetto del Napoli e della finale di Champions League persa dall'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Diego Lopez: “Milan? Parte un nuovo progetto. In Serie A le favorite sono…”

Leggi anche Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura - La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Diego Lopez Juventus, aumentano le voci su un trasferimento in bianconero: novità sul futuro dell’ex dirigente del Lens

Massara sfida Diego Lopez: è caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore

Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura

