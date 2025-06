Diego Lopez Juventus aumentano le voci su un trasferimento in bianconero | novità sul futuro dell’ex dirigente del Lens

Le voci su un possibile approdo di Diego Lopez alla Juventus si intensificano, mentre il club bianconero è in cerca di un nuovo direttore sportivo. Questo movimento nel mercato rappresenta non solo un cambio di leadership, ma anche una strategia per rilanciare l'intero progetto sportivo della squadra. Sarà interessante vedere come una figura come Lopez possa influenzare le decisioni future e il percorso verso il ritorno ai vertici del calcio italiano. Gli appassionati sono pronti a seguire da vicino ogni sviluppo!

, tutti gli aggiornamenti. Prosegue senza sosta in questa fase la caccia della Juventus a un nuovo direttore sportivo. Tra gli obiettivi del club bianconero c’è anche Diego Lopez, che di recente ha concluso il suo rapporto professionale con il Lens. Secondo quanto riportato da Tuttosport il suo nome stuzzica e non poco la dirigenza bianconera, che però dovrà fare i conti con una discreta concorrenza. Insieme a lui nella lista presenti anche i nomi di Massara, Salihamidzic e Tognozzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juventus, aumentano le voci su un trasferimento in bianconero: novità sul futuro dell’ex dirigente del Lens

Leggi anche Diego Lopez Juve, è lui il nome nuovo che potrebbe prendere il posto di Cristiano Giuntoli! C’è un motivo che rende credibile la sua candidatura - La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica e il nome di Diego Lopez emerge tra i possibili successori di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo.

Su questo argomento da altre fonti

Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao; Juventus, ecco da chi si ripartirà per la panchina; Massara Juventus salgono le quotazioni per l’ex Milan come nuovo ds bianconero! Svelata la posizione di Comolli e Chiellini | le ultimissime. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Massara sfida Diego Lopez: è caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore

Riporta msn.com: Tutte le situazioni da risolvere all'interno del club bianconero, dalle posizioni di Chiellini e Comolli alla suggestione Bonucci ...

Diego Lopez, al Lens grande lavoro, la Juve ci pensa

Secondo tuttojuve.com: RC Lens: rivoluzione dirigenziale con l’addio di Diego Lopez, possibile futuro alla Juventus Il RC Lens ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo con l'uscita di scena ...

Juventus: Diego Lopez favorito per il ruolo di direttore sportivo, la situazione

Riporta msn.com: La Juventus si prepara a una nuova era dirigenziale: dopo l'addio di Giuntoli, Diego Lopez, è il principale candidato per il ruolo di ds.