Dichiarazione dei redditi quando arrivano i rimborsi? E chi può essere oggetto di controlli?

La stagione della dichiarazione dei redditi è tornata, e con essa la curiosità su quando arriveranno i rimborsi! Dal 30 aprile, il portale dell’Agenzia delle entrate offre la dichiarazione precompilata. Ma attenzione: chi invia il modello deve essere consapevole di potenziali controlli. La trasparenza fiscale è un trend in crescita, e conoscere i propri diritti è fondamentale per non perdere vantaggi economici. Scopri di più!

Dal 30 aprile è disponibile sul sito dell' Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi precompilata. Al netto dei blocchi del portale, chi ha verificato la correttezza dei dati e l'ha già inviata o sta per farlo si chiede quando arriverà l'eventuale rimborso Irpef che risulta dal modello per effetto di oneri deducibili o detraibili. È la stessa Agenzia a spiegare che chi presenta dichiarazione con il modello 730 "ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio ". I pensionati devono invece attendere agosto o settembre.

Leggi anche Dichiarazione dei redditi, dal 15 maggio si può inviare il 730 precompilato. Detrazioni, conguaglio e rimborso: chi ne ha diritto e quanto vale - A partire dal 15 maggio, è possibile inviare il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi.

