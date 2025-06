Diana Bacosi non si ferma | Voglio regalare all’Italia la quarta medaglia olimpica

Diana Bacosi non si ferma! Con il suo spirito combattivo, punta a regalare all'Italia la quarta medaglia olimpica, seguendo l'onda dell'orgoglio sportivo che attraversa il nostro Paese. In un'entusiasmante chiacchierata con Alice Liverani, Bacosi condivide il suo sogno e la determinazione che l'ha portata a conquistare già tre medaglie. Scoprite il cuore di una campionessa che non conosce limiti e rappresenta un simbolo di speranza per tutti noi!

Nuovo appuntamento con OA Focus, che periodicamente si occupa dei tanti personaggi e volti dello sport italiano. Con Alice Liverani, stavolta, c’è un’ospite di spicco, da tre medaglie olimpiche di cui due d’oro: Diana Bacosi, che a Rio 2016 ha trionfato da sola e nel 2024 l’ha fatto in coppia con Gabriele Rossetti. Nel cuore della nativa di Città del Pieve, però, le emozioni sono ben chiare e differenti: “ Ogni medaglia è un’avventura a sé. Ognuna è un ricordo, ma il conto delle medaglie non l’ho fatto. Dal punto di vista tecnico a ogni ciclo olimpico cambiano regolamenti, finali, qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Diana Bacosi non si ferma: “Voglio regalare all’Italia la quarta medaglia olimpica”

