Dezza magistrale agli Italiani Universitari | argento e personale nei 100

Un brillante weekend di atletica ha visto i giovani talenti italiani brillare ad Ancona! Il 19enne velocista della Bergamo Stars ha conquistato un meritatissimo argento nei 100 metri, segnando anche il suo record personale con un crono di 10”48. In un momento in cui il settore sportivo sta puntando sempre più sui giovani, queste prestazioni non fanno che confermare il potenziale dell’atletica italiana. E chissà quali sorprese ci riserveranno in futuro!

ATLETICA. Ad Ancona il 19enne velocista della Bergamo Stars con la maglia del Cus Bergamo firma uno splendido secondo posto in 10"48, migliorando il personale. Oro del brianzolo Bonfanti nel giavellotto, Sorti terza nel disco.

Dezza magistrale agli Italiani Universitari: argento e personale nei 100

