Dexter | Resurrection il primo trailer della serie

Il primo trailer di "Dexter: Resurrection" è finalmente arrivato, e con esso la speranza di riscatto per i fan del leggendario serial killer. Dopo le delusioni di "New Blood", l'attesa cresce: riuscirà questa nuova serie a riannodare i fili di una storia tanto amata? La narrativa legata alla famiglia di Dexter, in un clima di crescente attenzione verso le relazioni genitoriali nelle serie tv, promette colpi di scena e nuove emozioni. Non perderti il ritorno di un mito!

Il finale di serie di Dexter è stato ampiamente considerato una delusione e, sebbene Dexter: New Blood si proponesse di rimettere le cose a posto nel 2021, anche questo si è rivelato un insuccesso. I fan non volevano vedere Dexter Morgan morire e i piani per un seguito incentrato su suo figlio, Harrison (con Dexter che probabilmente avrebbe assunto un ruolo simile a quello di Harry nella serie originale) sono stati accantonati. Dopo la serie prequel dell’anno scorso, Dexter: Original Sin, Dex risorge in Dexter: Resurrection. Il primo trailer è stato pubblicato e vediamo Batista interrogare Dexter in merito alla sua identità di Macellaio di Bay Harbor. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche Dexter resurrection: anteprima trailer e la nuova missione di michael c. hall a new york - Il ritorno di Dexter è finalmente realtà! Con "Dexter: Resurrection", Michael C. Hall riporta sullo schermo il suo personaggio iconico in nuove avventure a New York.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime; Dexter: Resurrection, il primo trailer ci presenta un supergruppo di serial killer!; Dexter: Resurrection, Il Trailer Ufficiale Italiano - HD - Serie TV (2025); Il trailer di ‘Dexter: Resurrection’ svela un oscuro ritorno nella città che non dorme mai. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime

Riporta msn.com: L'attesa per Dexter: Resurrection si accorcia sempre di più. Showtime ha diffuso il primo trailer ufficiale della nuova serie, riportando sullo schermo uno dei personaggi più discussi e amati degli ul ...

Dexter: Resurrection, il primo trailer ci presenta un supergruppo di serial killer!

Scrive serial.everyeye.it: Con la sua uscita fissata per 11 Luglio su Paramount+, il nostro caro Dexter si scontrerà con un gruppo di serial killer davvero pericolosi ...

Dexter: Resurrection – Dexter Morgan torna in un sanguinoso revival nel trailer

cinematographe.it scrive: Paramount+ con Showtime ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Dexter: Resurrection, nuovo capitolo della saga dedicata a Dexter Morgan. Il revival ...