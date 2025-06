Detersivi da distruggere finiti sugli scaffali a Latina | le precisazioni della Ecosystem

Scandalo a Latina: detersivi destinati alla distruzione sono stati trovati sugli scaffali di un negozio! Ecosystem, l'azienda coinvolta, ha risposto alle accuse con una nota del suo Amministratore Unico, Luca Dante Ortolani. Questo evento solleva interrogativi sulla sorveglianza del mercato e sulla sicurezza dei consumatori. È un segnale che ci invita a riflettere sull'importanza della trasparenza nel settore delle vendite. Rimanete sintonizzati!

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota a firma di Luca Dante Ortolani, Amministratore Unico di Ecosystem, l'azienda finita nell'occhio del ciclone perché suoi prodotti, destinati alla distruzione, sono invece finiti in vendita presso il negozio di Murciano, a Latina. Queste le parole di Ortolani. "Sono giorni che vengono pubblicati articoli e video relativi ad una Indagine della Procura della Repubblica di Latina, per un presunto traffico illecito di rifiuti consistito nella reimmissione in commercio di alcune confezioni di un noto detersivo che la Ecosystem avrebbe invece dovuto distruggere.

In vendita detersivo destinato alla distruzione, indagine su Murciano e la Ecosystem

Lo riporta latinaoggi.eu: Il produttore dei flaconi di sapone scopre la frode, scatta un'inchiesta dei Carabinieri Forestali per traffico di rifiuti e ricettazione ...

