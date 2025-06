Detenuti in scena al Teatro Fenaroli con Una girandola di tradimenti

Il 5 giugno, il "Piccolo Teatro Fenaroli" di Lanciano si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e riflessioni con "Una girandola di tradimenti". I detenuti, in un percorso di riabilitazione e creatività, daranno vita a una performance unica, dimostrando come l'arte possa essere un potente mezzo di riscatto. Un invito a scoprire storie di vita e trasformazione, in un contesto sociale sempre più attento al reinserimento. Non perdete questa occasione

Il 5 giugno, alle ore 15.00, presso il "Piccolo Teatro Fenaroli" della Casa Circondariale di Lanciano, si terrà lo spettacolo Una girandola di tradimenti, messo in scena dai detenuti dell’Istituto. Dopo un lungo periodo di studio e preparazione, saranno proprio loro i protagonisti dell’opera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Detenuti in scena al Teatro Fenaroli con “Una girandola di tradimenti”

Leggi anche ‘Santo Spirito sciò’. I detenuti vanno in scena per i lavoratori Beko - Giovedì pomeriggio, un emozionante spettacolo ha illuminato le mura della casa circondariale di Siena.

Cosa riportano altre fonti

Detenuti in scena al Teatro Fenaroli con “Uno girondolo di trodimenti”; Debutto con successo al Teatro Finamore di Gessopalena della nuova commedia teatrale dell’Associazione lancianese Orizzonti in Scena.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Detenuti in scena al Teatro Fenaroli con “Una girandola di tradimenti”

Riporta chietitoday.it: Il 5 giugno, alle ore 15.00, presso il "Piccolo Teatro Fenaroli" della Casa Circondariale di Lanciano, si terrà lo spettacolo Una girandola di tradimenti, messo in scena dai detenuti dell’Istituto.

Destinati al vento Detenuti attori a teatro

Secondo lanazione.it: E poi ci sono loro, i detenuti "che all’inizio partecipano al corso distrattamente, quasi per passare il tempo, ma poi cambiano, la motivazione cresce e diventa autentica. Vivono il teatro come ...