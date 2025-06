Deschamps | Maignan e Theo Hernández via dal Milan? Senza Champions …

Didier Deschamps lancia un campanello d'allarme: Mike Maignan e Theo Hernández, due pilastri del Milan, potrebbero lasciare il club se non si qualificheranno per la Champions. Questo scenario non riguarda solo il futuro dei due talenti, ma riflette una crisi più ampia nel calcio italiano, dove i top player cercano sempre più stabilità e visibilità. Riuscirà il Milan a trattenere i suoi gioielli? La pressione è palpabile!