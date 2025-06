Deschamps ammette | PSG superiore all’Inter Ecco perché i nerazzurri avevano poche energie

Didier Deschamps non usa parole dolci: il PSG ha dimostrato di essere nettamente superiore all'Inter nella finale di Champions. Il ct francese sottolinea come i nerazzurri avessero poche energie, un chiaro riflesso delle fatiche sostenute nel torneo. Questo mette in luce la crescente disparità tra le potenze del calcio europeo, dove la gestione delle forze gioca un ruolo cruciale. Chi si addentrerà nel futuro avrà bisogno di strategie più astute.

Deschamps ha detto la sua sulla finale di Champions League: le parole del tecnico sull’Inter. Didier Deschamps. Il ct della Francia ha parlato anche della sconfitta dell’Inter in Champions oltre a molti altri, a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. SULL’INTER IN CHAMPIONS – «Di fatto non c’è stata partita, il PSG è stato superiore dall’inizio alla fine. Magari l’Inter ci è arrivata con poche energie mentali e fisiche, dopo aver lottato fino all’ultimo per lo scudetto, con giocatori che come Lautaro non erano al top, mentre il PSG ha potuto gestirsi e far valere tutte le sue grandi qualità». 🔗 Leggi su Internews24.com