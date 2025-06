Deschamps allo scoperto sul suo futuro | Panchina della Juve dopo la Francia? Tutto è possibile Ho parlato con Tudor prima che firmasse

Didier Deschamps, attuale ct della Francia, ha svelato le sue ambizioni future e non esclude un ritorno sulla panchina della Juventus. Con la Nazionale che potrebbe chiudere un ciclo, il suo nome torna a ronzare nel mondo del calcio italiano, mentre la Juve cerca di risollevarsi. Un’ipotesi intrigante che riaccende i sogni di tifosi e dirigenti. Quale sarà il prossimo capitolo per il maestro francese?

Deschamps allo scoperto sul suo futuro: le parole dell'attuale commissario tecnico della Nazionale francese alla Gazzetta dello Sport. Cosa ha detto. Didier Deschamps è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell'ex Juve, oggi alla guida della Nazionale francese. ADDIO ALLA NAZIONALE – « Non cambia nulla. Ero a fine contratto prima del Mondiale in Qatar e sapevo che avrei smesso a gennaio 2023, quando ho rinnovato. Anche se giochiamo la sesta semifinale dal 2012, c'è sempre un clima mediatico negativo che può avere un impatto sul giocatori. Quindi ho chiarito la mia posizione.

