Dentro al futuro | Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior

Jonathan Anderson, il visionario designer, è ora il nuovo direttore creativo di Dior. Una nomina che segna un momento cruciale per il mondo della moda, dove l'innovazione si intreccia con la tradizione. La sua frase “Into the future” non è solo una risposta, ma un manifesto: la moda deve evolversi. Siamo pronti a vedere come il suo approccio audace plasmerà le nuove tendenze in un settore in continua trasformazione. Rimanete sintonizzati!

La prima volta che ho incontrato Jonathan William Anderson è stato più di dieci anni fa, su un taxi. O meglio, facevo finta di chiedere un indirizzo al tassista per creare l’illusione casuale per creare l’occasione di un’intervista improvvisata. «Dove vuoi che ti accompagni?», gli ho domandato. Lui, senza esitare, ha risposto: «Into the future». Non era una posa, non era un gioco di parole. Ma una dichiarazione d’intenti. Da allora, Anderson il futuro ha continuato a disegnarlo con ago, tecnologia e memoria. Da quel momento siamo diventati amici, o qualcosa che gli somiglia nel lessico perverso dell’industria della moda: cioè quella forma di simpatia che passa attraverso sguardi compiaciuti ai défilé e conversazioni sospese tra lo chiffon e il silenzio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dentro al futuro: Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior

Leggi anche Dopo Apple, Jonathan Ive prova a immaginare il futuro dell’intelligenza artificiale con OpenAI - Dopo Apple e Jonathan Ive, OpenAI, guidata da Sam Altman, immagina il futuro dell'intelligenza artificiale.

Cosa riportano altre fonti

Maria Grazia Chiuri: andrà da Fendi?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dentro al futuro: Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior

amica.it scrive: La prima volta che ho incontrato Jonathan William Anderson è stato più di dieci anni fa, su un taxi. O meglio, facevo finta di chiedere un indirizzo al tassista per creare l’illusione casuale per crea ...

Dior, Jonathan Anderson disegnerà tutte le collezioni: non era mai successo. Lo stilista: «È un onore»

Come scrive leggo.it: Jonathan Anderson diventerà il primo stilista a dirigere sia la linea donna che quella uomo di Dior. Lo ha annunciato la casa di moda francese. Lo stilista nordirlandese è ...

Dior, Jonathan Anderson direttore creativo unico della maison

tgcom24.mediaset.it scrive: Annuncio di Dior: per la prima volta nella storia della maison, dai tempi del fondatore Monsieur Christian, una figura unica per tutte le collezioni ...