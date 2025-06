Delusione Inter | sconfitta in finale e tifosi amareggiati al rientro

Delusione in casa Inter: la sconfitta in finale ha spento i sogni di festa e celebrazione. I tifosi tornano a casa con il cuore pesante, privi della gioia attesa. Un contrasto stridente rispetto all'euforia dello scorso anno, quando il ventesimo scudetto aveva acceso la passione. Ma ogni delusione è un'opportunità per ricominciare: la vera forza dei nerazzurri sta nel loro amore per la maglia, pronto a risplendere di nuovo.

Il rientro a casa è mesto. Fosse andata bene c’era una festa già fissata per la domenica. Il bus scoperto, la parata, la Terrazza Martini in Duomo già utilizzata dopo il ventesimo scudetto. Tutte immagini viste lo scorso anno grazie al trionfo in campionato e che, avendo mancato il traguardo di un nuovo Scudetto, i sostenitori della Beneamata speravano di replicare per l’apoteosi europea. Nessun fiume umano, invece, per le strade e le piazze del capoluogo lombardo. La fila di mezzi è solo quella che da Monaco di Baviera riprende la direzione dell’Italia, chi attraverso la Svizzera e chi dal Brennero, con sguardi delusi come quelli dei giocatori e dello staff tecnico quando atterrano dal volo mattutino che li riporta a casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Delusione Inter: sconfitta in finale e tifosi amareggiati al rientro

