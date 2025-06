Delitto Martina Carbonaro Alessio Tucci trasferito da Poggioreale

Il trasferimento di Alessio Tucci da Poggioreale a un altro penitenziario riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle carceri italiane. L'omicidio di Martina Carbonaro, una tragedia che ha scosso l'Italia, mette in luce la fragilitĂ della nostra giustizia e la necessitĂ di proteggere le vittime e le loro famiglie. SarĂ interessante vedere come evolverĂ questa vicenda e quali misure verranno adottate per prevenire simili atrocitĂ .

Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, è stato trasferita dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro penitenziario della regione. Motivi di sicurezza alla base della decisione. Accolta dunque la richiesta che era stata presentata dal suo legale, Mario Mangazzo. Oltre che ragioni di sicurezza a tutela di Tucci anche un altro episodio. "I familiari - spiega il legale all'ANSA - erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all'esterno della casa circondariale".

Leggi anche Alessio Tucci, chi è il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: «L'ho ammazzata perché mi aveva lasciato». Il post su TikTok prima del delitto - Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura.

