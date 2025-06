Delitto di Garlasco quelle telefonate anonime | Ecco la prova che scagiona Stasi

Il mistero del delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi, clamorosi sviluppi. Le recenti analisi sul traffico telefonico del giorno dell'omicidio di Chiara Poggi potrebbero finalmente scagionare Alberto Stasi, il fidanzato ingiustamente accusato. Quattro telefonate anonime registrate sul cellulare della vittima riaprono interrogativi su un caso che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Cosa si nasconde davvero dietro quegli strani contatti? La veritĂ

Nuove analisi sul traffico telefonico del giorno dell'omicidio. Il 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, quattro chiamate anonime sono state registrate sul suo cellulare Nokia. Questi elementi sono tornati al centro delle indagini, dopo essere stati analizzati nel corso del primo processo in cui il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, fu assolto. Gli approfondimenti tecnici condotti dai periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, su incarico del giudice Stefano Vitelli, hanno attribuito quelle chiamate anonime all'utenza fissa dell'abitazione di Stasi.

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

