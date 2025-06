Delitto di Garlasco la telefonata fantasma di Stefania Cappa a Chiara Poggi che non risulta nei tabulati

Il delitto di Garlasco continua a far discutere, svelando misteri che sembrano non avere fine. La rivelazione di una telefonata fantasma di Stefania Cappa a Chiara Poggi, assente nei tabulati, aggiunge un inquietante tassello a un caso già intricato. Questo episodio ci ricorda come la verità possa nascondersi dietro dettagli trascurati, riflettendo sull’importanza della trasparenza nelle indagini e sulla persistenza del dubbio nella società. Riuscirà la giustizia a fare

Nei verbali del delitto di Garlasco c'è una telefonata fantasma, quella che Stefania Cappa dice di aver fatto a Chiara Poggi il 12 agosto 2007.

Leggi anche Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Scrive leggo.it: C'è una famiglia che si trova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica in relazione all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia ...

